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18:37, 25 декабря 2023Из жизни

Женщина переехала бойфренда на автомобиле из-за ссоры

Жительница Великобритании протащила бойфренда 158 метров под днищем автомобиля

Фото: Unsplash

Девушку из Великобритании обвинили в использовании автомобиля как оружия в ходе ссоры с бойфрендом. Об этом пишет LBC.

23-летняя Элис Вуд предстала перед судом после фатального инцидента, в ходе которого она, будучи за рулем, несколько раз наехала на бойфренда, а затем протащила его по асфальту 158 метров. Спасти 24-летнего Райана Уотсона не удалось.

Сторона обвинения рассказала суду, что в день инцидента Вуд «потеряла самообладание» из-за того, что на вечеринке в честь дня рождения одного из коллег Уотсона в Стоуке он флиртовал с девушкой. Вуд заметила это и разозлилась. Разъяренная женщина заметила Уотсона с телефоном возле дома и совершила на него наезд. Когда он встал, она вновь нажала педаль газа. В этот раз она буквально переехала его, Уотсон оказался под днищем автомобиля и не успел выбраться до того, как Вуд поехала дальше.

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Сама Вуд утверждает, что наезд был случайностью после эмоционального разговора, который произошел между ними во время вечеринки. По ее словам, все было наоборот, и это Уотсон подозревал ее в неверности. Более того, она настаивает, что после первого наезда она отъехала от мужчины и не заметила, что он попал под автомобиль. При этом записи с камер наблюдения не вполне подтверждают ее версию, поскольку второй наезд выглядит намеренным.

Сторона обвинения настаивает на том, что Вуд знала что делает и понимала, что наносит бойфренду тяжелые увечья, от которых он может не оправиться. Суд пока не вынес решения по делу.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. По словам мужчины, жена убеждала его есть, чтобы набрать вес, а ему не хотелось блинчиков.

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      Антонина Черташ
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