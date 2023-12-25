Женщина переехала бойфренда на автомобиле из-за ссоры

Жительница Великобритании протащила бойфренда 158 метров под днищем автомобиля

Девушку из Великобритании обвинили в использовании автомобиля как оружия в ходе ссоры с бойфрендом. Об этом пишет LBC.

23-летняя Элис Вуд предстала перед судом после фатального инцидента, в ходе которого она, будучи за рулем, несколько раз наехала на бойфренда, а затем протащила его по асфальту 158 метров. Спасти 24-летнего Райана Уотсона не удалось.

Сторона обвинения рассказала суду, что в день инцидента Вуд «потеряла самообладание» из-за того, что на вечеринке в честь дня рождения одного из коллег Уотсона в Стоуке он флиртовал с девушкой. Вуд заметила это и разозлилась. Разъяренная женщина заметила Уотсона с телефоном возле дома и совершила на него наезд. Когда он встал, она вновь нажала педаль газа. В этот раз она буквально переехала его, Уотсон оказался под днищем автомобиля и не успел выбраться до того, как Вуд поехала дальше.

Сама Вуд утверждает, что наезд был случайностью после эмоционального разговора, который произошел между ними во время вечеринки. По ее словам, все было наоборот, и это Уотсон подозревал ее в неверности. Более того, она настаивает, что после первого наезда она отъехала от мужчины и не заметила, что он попал под автомобиль. При этом записи с камер наблюдения не вполне подтверждают ее версию, поскольку второй наезд выглядит намеренным.

Сторона обвинения настаивает на том, что Вуд знала что делает и понимала, что наносит бойфренду тяжелые увечья, от которых он может не оправиться. Суд пока не вынес решения по делу.

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