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15:55, 25 декабря 2023Из жизни

Певица встретилась с помешанным на ней поклонником и поплатилась жизнью

AsiaOne: поклонник нанес певице Юки Кох восемь ударов ножом из ревности

Фото: @YukiKoh

Певица из Малайзии поплатилась жизнью, решив встретиться с помешанным на ней поклонником. Об этом сообщает AsiaOne.

44-летний мужчина оказывал знаки внимания 26-летней Юки Кох в течение двух лет. Он преследовал девушку и просил ее о встрече, и в результате она согласилась пообедать с ним. Кох встретилась с мужчиной в заведении в городе Кланг, а после непродолжительной беседы вышла на улицу и села в его машину, припаркованную неподалеку. В этот момент поклонник внезапно достал нож и нанес Кох по меньшей мере восемь ударов. После этого мужчина поспешно скрылся вместе с девушкой, которая находилась на пассажирском сиденье без признаков жизни из-за полученных травм.

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Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, незамедлительно обратились в полицию. Мужчину быстро нашли и задержали. Как сообщили в полиции, после нападения он привез Кох к своему дому и попытался привести ее в чувство, однако было уже поздно. Тогда он пырнул ножом самого себя. Вскоре после этого его арестовали. В ходе расследования выяснилось, что у Кох и ее поклонника был роман. Предполагается, что мотивом нападения стала ревность мужчины. Отмечается, что Кох находилась в отношениях, когда общалась с любовником.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит казнь или тюремное заключение до 40 лет и по меньшей мере 12 ударов тростью. Бойфренд Кох признался, что чувствует себя опустошенным из-за того, что возлюбленной больше нет в живых. «У меня разрывается сердце, когда я вспоминаю все те счастливые моменты, которые прожил вместе с ней», — говорит он.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. Во время допроса мужчина рассказал, что недавно перенес инсульт, после которого его предпочтения в еде сильно изменились.

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