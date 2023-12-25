Полковник назвал главную потерю ВСУ

Полковник Матвийчук заявил о потере работоспособности артиллерии ВСУ

Главной потерей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала утрата работоспособности артиллерии из-за дефицита боеприпасов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также назвал артиллерию «богом войны» и подчеркнул, что именно от нее зависит ситуация на поле боя.

«Интенсивность огня артиллерии ВСУ заметно снизилась. Причины здесь две. Калибр 152 и 122 миллиметра закончился, произвести его негде. Раньше его брали у Польши, Болгарии, Словакии, но там все закончилось. Снаряды 155-го калибра, которые давали на контрнаступление, уже расстреляли. У стран-поставщиков их больше нет. Так что активность, действительно, упала. Сейчас мы наблюдаем примерно половину от той интенсивности огня ВСУ, что была летом», — сказал Матвийчук.

Полковник подчеркнул, что именно от артиллерии зависит большая часть происходящего на поле боя. Она отвечает и за подавление противника, и за поддержку наступления, контрбатарейную борьбу.

«Это наиболее интенсивное средство наступления. На втором месте инженерные войска. Военно-космические и авиацию я в расчет не беру, потому что ее нет. Так что артиллерия для ВСУ важна критически, они бьют тревогу, требуют, чтоб им поставили снаряды, но не получается», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВСУ снизила темпы стрельбы в диапазоне от шестидесяти до восьмидесяти процентов из-за нехватки боеприпасов. Среди основных причин называется конфликт Израиля с исламистской группировкой ХАМАС, из-за которого США пришлось перенаправить часть вооружений Тель-Авиву.

