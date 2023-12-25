Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 25 декабря 2023Мир

В США заявили о снижении темпов стрельбы артиллерии ВСУ

Military Watch: артиллерия ВСУ снизила темпы стрельбы на 60-80 %

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизила темпы стрельбы в диапазоне от шестидесяти до восьмидесяти процентов из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Уровень расходов на боеприпасы на Украине намного превысил производственные возможности сторонников страны в западном мире, и хотя западные разведывательные службы добились определенных успехов в поиске новых поставок на черных рынках, критическое истощение запасов боеприпасов в странах-членах НАТО привело к очень серьезным проблемам», — отмечается в материале издания.

Среди основных причин авторы перечисляют конфликт Израиля с исламистской группировкой ХАМАС, из-за которого США пришлось перенаправить часть вооружений Тель-Авиву. Кроме того, они обращают внимание на общую сложность военно-промышленного комплекса стран Запада покрыть расходы ВСУ.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ необходимо от 7 до 8 миллионов снарядов для того, чтобы выполнить задачи хотя бы позиционной обороны, к которой планирует перейти страна. По его мнению, ВСУ уже сталкиваются со снарядным голодом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      Действующие по одной схеме на территории Подмосковья грабители задержаны

      Сотрудники логистической компании нашли ногу в кроссовке среди картона

      В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

      Названы условия для покупки валюты Банком России

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому языку

      Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

      Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости