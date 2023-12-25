В США заявили о снижении темпов стрельбы артиллерии ВСУ

Military Watch: артиллерия ВСУ снизила темпы стрельбы на 60-80 %

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизила темпы стрельбы в диапазоне от шестидесяти до восьмидесяти процентов из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Уровень расходов на боеприпасы на Украине намного превысил производственные возможности сторонников страны в западном мире, и хотя западные разведывательные службы добились определенных успехов в поиске новых поставок на черных рынках, критическое истощение запасов боеприпасов в странах-членах НАТО привело к очень серьезным проблемам», — отмечается в материале издания.

Среди основных причин авторы перечисляют конфликт Израиля с исламистской группировкой ХАМАС, из-за которого США пришлось перенаправить часть вооружений Тель-Авиву. Кроме того, они обращают внимание на общую сложность военно-промышленного комплекса стран Запада покрыть расходы ВСУ.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ необходимо от 7 до 8 миллионов снарядов для того, чтобы выполнить задачи хотя бы позиционной обороны, к которой планирует перейти страна. По его мнению, ВСУ уже сталкиваются со снарядным голодом.