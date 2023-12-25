Посольство России рассказало о вызове дипломата в Иране из-за спора с ОАЭ

Посольство РФ: вызов дипломата в МИД Ирана из-за островов был в атмосфере дружбы

Вызов временного поверенного России в МИД Ирана из-за спора с ОАЭ по поводу островов прошел в атмосфере дружбы. Об этом сообщили в российском дипведомстве, передает РБК.

«Основной итог — подтверждение глубоких многоплановых отношений между нашими странами. Сегодня запланировано подписание знакового соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле», — рассказали в российской дипломатической миссии.

До этого стороны откроют памятник поэту Расулу Гамзатову. Прямо сейчас идут контакты статс-секретаря, замминистра МЧС России Алексея Серко с его иранскими визави, которые очень заинтересованы в сотрудничестве и профильном содействии с российской стороной, добавили в посольстве.

Ранее МИД Ирана выразил решительный протест Москве из-за ее поддержки заявления по спорным островам участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества. Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе. Они были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор о принадлежности островов.