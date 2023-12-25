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07:02, 25 декабря 2023Мир

МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

МИД Ирана выразил РФ протест из-за заявлений на российско-арабском форуме
СюжетПротесты в Москве

Фото: Wikipedia

МИД Ирана вызвал представителя России — временного поверенного — из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. В ходе дипломатического акта России был выражен решительный протест.

Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе. Тегеран обратил внимание, что в итоговом заявлении участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества упоминался вопрос о принадлежности данных спорных территорий.

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После этого иранская сторона заявила о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран. При этом стало известно, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан связался по телефону с российским коллегой и лично донес ему позицию Тегерана.

В июле МИД Ирана вызывал российского посла Алексея Дедова. Тогда главе дипмиссии также был выражен протест из-за заявления Москвы по итогам саммита со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В разговоре с российским послом представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны» и потребовали «исправить позицию России» по вопросу. Российский дипломат, в свою очередь, пообещал безотлагательно передать эти просьбы в Москву.

На спорные острова претендуют Иран и ОАЭ

Острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор о принадлежности островов.

Изначально арабы пытались избежать конфронтации с иранцами, и даже подписали соглашение о совместном управлении островами. Но вскоре Иран водрузил свой флаг на Абу-Мусе и заявил, что все острова — это неотъемлемая часть территории страны. Стычки между военными все же произошли, с обеих сторон погибли военные.

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Страны не могут устранить разногласия из-за стратегической ценности островов. Мимо них проходит большинство маршрутов нефтяных танкеров. Также они позволяют практически полностью контролировать выход из Персидского залива в Индийский океан.

В сентябре 2021 года на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представители обоих государств вновь заявили о своих претензиях на острова и обвинили друг друга в нежелании находить общий язык по этому вопросу.

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      Марина Совина
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