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10:59, 12 июля 2023Мир

МИД Ирана вызвал российского посла

МИД Ирана вызвал посла России и выразил протест из-за заявления о спорных островах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова и выразил протест из-за заявления Москвы по итогам саммита со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом пишет IRNA.

Речь идет о той части заявления, где обсуждаются острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Острова были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор из-за принадлежности островов.

В разговоре с российским послом представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны».

Глава МИД России Сергей Лавров принял министров из стран Персидского залива и участников ССАГПЗ в начале июля. В ходе встречи арабские министры в том числе настаивали на необходимости скорее завершить конфликт на Украине.

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    Елизавета Наумова
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