Президент Казахстана назвал санкции причиной страдания народов

Токаев: санкции мешают поставкам продовольствия из ЕАЭС в нуждающиеся страны

Санкции стали причиной, которая мешает нуждающимся странам получить поставки продовольствия из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

«Поставкам препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. По оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС способен прокормить около 600 миллионов человек», — отметил Токаев.

Он добавил, что «евразийская пятерка» смогла достичь наивысшего уровня продовольственного обеспечения. Однако, по словам казахского лидера, доля экспорта сельскохозяйственной продукции из этих стран на мировой рынок остается низкой (чуть более 2 процентов).

Ранее Токаев заявил, что Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, которая является стратегическим партнером республики, несмотря на некоторые потрясения на международной арене. Он добавил, что РФ играет важную роль в современном мире.