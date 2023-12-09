Президент Казахстана Токаев пообещал продолжать сотрудничество с Россией

Казахстан намерен продолжать сотрудничество с Россией, которая является стратегическим партнером республики, несмотря на некоторые потрясения на международной арене. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в субботу, 9 декабря, РИА Новости.

«У нас [с Россией] есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество», — пообещал он.

Он добавил, что Россия — хороший партнер и страна, которая играет важную роль в современном мире. По словам Токаева, с Россией важно сотрудничать независимо от того, как можно оценивать ее роль в мире.

«Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает», — подчеркнул глава республики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев потребовал от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) жесткой, но предельно корректной риторики. По его словам, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности стран ОДКБ, даже если они существуют. Токаев отметил, что частые заявления по этому вопросу создают иллюзию, будто члены ОДКБ кого-то боятся.