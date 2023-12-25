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18:12, 25 декабря 2023Ценности

Принц Гарри избавился от подарка Меган Маркл на Рождество

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский принц Гарри избавился от подарка своей жены Меган Маркл, который она купила ему на Рождество. Соответствующий отрывок из его книги «Запасной» приводит издание Mirror.

После того как пара покинула королевскую семью и переехали в США, герцогиня Сассекская решила преподнести супругу презент, который бы напоминал ему о родных. В местном магазине Маркл увидела на витрине елочное украшение в виде шара, на котором присутствовал портрет его покойной бабушки Елизаветы II, и подумала, что он ему обязательно понравится. Реакция Гарри оправдала ее ожидания. Он открыл пакет с подарком и расплакался.

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Однако, по словам Гарри, он допустил ошибку, повесив шар на нижние ветви елки. Тогда их сын Арчи подошел к дереву, схватил руками игрушку и разбил ее. «Я взял совок и стал подметать обломки, все время думая: "Это странно!"» — вспоминает Гарри.

Кроме того, британский принц рассказал в своей книге, что Елизавета II была очень щедрой и постоянно баловала своих родных подарками. «Моя бабушка спросила нас, что Арчи хочет на Рождество, и Мэг ответила, что вафельницу. Так, она прислала нам вафельницу для Арчи, в которой мы готовим по сей день», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл преподнесла Арчи дешевый подарок на Рождество и потерпела неудачу. В беседе с режиссером Мисаном Гарриманом актриса рассказала, что четырехлетний наследник увлекся фотографией. Тогда Гарриман, который также является близким другом семьи, показал ему, как работать с аппаратурой. В связи с этим Маркл решила купить сыну камеру.

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      Мария Винар
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