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13:43, 25 декабря 2023Мир

Путин поздравил Вучича с Рождеством и Новым годом

Президент РФ Путин поздравил сербского коллегу Вучича с Рождеством и Новым годом

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном на официальном сайте президента Сербии.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», — приводит пресс-служба текст поздравления Путина.

Российский лидер также пожелал «братскому сербскому народу» мира и процветания, а самому Вучичу и его близким здоровья, благополучия и успехов.

Ранее стало известно, что из всех европейских лидеров Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2023 годом только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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      Виктория Кондратьева
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