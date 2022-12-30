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13:49, 30 декабря 2022Мир

Путин поздравил с Новым годом лишь двух европейских политиков

Путин не поздравил с Новым годом никого в Европе, кроме Вучича и Орбана
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2023 годом ряд глав зарубежных государств и правительств. Однако в список европейских политиков попали только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится на сайте Кремля.

На то, что президент поздравил лишь двух европейских политиков, указывает ТАСС.

В списке лидеров, получивших поздравления, не было президента США Джо Байдена или бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напоминает, что российский президент традиционно поздравляет глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, с Новым годом перед 31 декабря. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «не будет обмениваться новогодними поздравлениями с лидерами "недружественных" стран».

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Виктория Кондратьева
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