Путин поздравил с Новым годом лишь двух европейских политиков

Путин не поздравил с Новым годом никого в Европе, кроме Вучича и Орбана

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2023 годом ряд глав зарубежных государств и правительств. Однако в список европейских политиков попали только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится на сайте Кремля.

На то, что президент поздравил лишь двух европейских политиков, указывает ТАСС.

В списке лидеров, получивших поздравления, не было президента США Джо Байдена или бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напоминает, что российский президент традиционно поздравляет глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, с Новым годом перед 31 декабря. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «не будет обмениваться новогодними поздравлениями с лидерами "недружественных" стран».