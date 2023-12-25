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16:28, 25 декабря 2023Россия

Путин разрешил поднять флаги на трех кораблях Военно-морского флота

Путин разрешил поднять флаги на кораблях ВМФ «Наро-Фоминск» и «Адмирал Головко»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В ходе торжественной церемонии на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин разрешил поднять флаги на трех кораблях Военно-морского флота (ВМФ): фрегате «Адмирал Головко», морском тральщике «Лев Чернавин» и малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что «Адмирал Головко» создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Он подчеркнул, что это именно серийный фрегат. Такие корабли составляют основу ударных группировок ВМФ в океанской и дальней морской зонах, отметил Путин.

Ракетный корабль «Наро-Фоминск» президент назвал одним из самых успешных проектов в своем классе. По его словам, ранее подобные военные суда наносили удары крылатыми ракетами по позициям боевиков в Сирии, а теперь успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции.

Говоря о тральщике «Лев Чернавин», Путин отметил его уникальный корпус. Он также добавил, что уже приняты решения о строительстве еще десяти таких кораблей. «Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов», — заявил президент.

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      Сергей Истомин
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