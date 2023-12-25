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17:08, 25 декабря 2023Россия

Путин заявил об укреплении Россией морской мощи

Путин: Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей, заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время церемонии поднятия флагов на кораблях, поступающих в состав военно-морского флота страны.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — сказал президент.

Ранее глава государства также разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III». Название для последней предложил Путин. АПЛ «Красноярск» была заложена в 2014 году, она относится к четвертому поколению атомных подлодок. «Красноярск» стал второй подлодкой проекта «Ясень-М».

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      Никита Абрамов
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