Путин заявил об укреплении Россией морской мощи

Путин: Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях

Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей, заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время церемонии поднятия флагов на кораблях, поступающих в состав военно-морского флота страны.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — сказал президент.

Ранее глава государства также разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III». Название для последней предложил Путин. АПЛ «Красноярск» была заложена в 2014 году, она относится к четвертому поколению атомных подлодок. «Красноярск» стал второй подлодкой проекта «Ясень-М».