L’Express: российская экономика растет, несмотря на санкции Запада

Российская экономика растет, несмотря на санкции Запада и конфликт на Украине. Кроме того, поддержка президента России Владимира Путина в стране непоколебима, рассказал глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.

«Российская экономика растет — и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента. Шарль Аке отметил, что россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по спецоперации.

В начале декабря российский лидер сравнил рост ВВП России и Европы в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. По его словам, к концу года рост достигнет 3,5 процента, что уже выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших западных санкций.

Эти цифры, уточнил Владимир Путин, не позволяют называть Россию страной-бензоколонкой, несмотря на сохраняющуюся высокую долю доходов бюджета от экспорта углеводородов.