Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:48, 25 декабря 2023Экономика

Во Франции указали на быстрый рост российской экономики

L’Express: российская экономика растет, несмотря на санкции Запада

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российская экономика растет, несмотря на санкции Запада и конфликт на Украине. Кроме того, поддержка президента России Владимира Путина в стране непоколебима, рассказал глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.

«Российская экономика растет — и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента. Шарль Аке отметил, что россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по спецоперации.

В начале декабря российский лидер сравнил рост ВВП России и Европы в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. По его словам, к концу года рост достигнет 3,5 процента, что уже выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших западных санкций.

Эти цифры, уточнил Владимир Путин, не позволяют называть Россию страной-бензоколонкой, несмотря на сохраняющуюся высокую долю доходов бюджета от экспорта углеводородов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии обвинили Россию в завозе нелегальных мигрантов в Европу. Что об этом известно?

      Путин созвонится с участвовавшим во взятии Марьинки командиром батальона

      СКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ. Кто забросил шайбы, что сказали тренеры?

      СКА прервал четырехматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

      Сербская оппозиция перекрыла центр Белграда

      Стало известно о взрывах в Одесской области

      Референдум о вступлении Молдавии в ЕС назвали пиаром Санду

      Во Франции указали на быстрый рост российской экономики

      Прокуратура обжаловала штраф российскому социологу Кагарлицкому

      Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости