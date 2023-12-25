Референдум о вступлении Молдавии в ЕС назвали пиаром Санду

Замглавы Гагаузии: референдум о вступлении Молдавии в ЕС является пиаром Санду

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил, что инициируемый президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС) является пиаром. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, это очередная рекламная кампания главы государства, которая будет оплачиваться за счет средств простых жителей республики.

«На какие деньги будет референдум? У нас в 2024 году будет дыра в бюджете на 16 миллиардов леев (912 миллионов долларов — прим. "Ленты.ру")», — написал политик.

Петров добавил, что инициативы Санду не приносят результатов. «Европейский саммит в Бульбоаке закончился пустыми обещаниями [президента Франции Эммануэля] Макрона. На него налогоплательщики потратили 13 миллионов леев (741 тысячу долларов прим. «Ленты.ру»). На организацию собрания Санду «Европейская Молдова» было потрачено 4,7 миллиона леев (268 тысяч долларов)», — отметил он. По его словам, при этом ничего не изменилось.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о выдвижении на новый срок и проведении референдума о членстве страны в Европейском союзе. «Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — заявила она.