Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:37, 25 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали правила ухода за руками в холода

Фото: Nataliya Melnychuk / Unsplash

Чтобы защитить кожу рук от воздействия холода и ветра, надо обязательно носить перчатки и использовать щадящие средства для очищения, уверена бьюти-эксперт, основательница бренда косметики Baikal Cosmetic Серафима Тужилина. Основные правила ухода за руками в морозы она перечислила «Ленте.ру».

Тужилина отметила, что под действием неблагоприятных погодных условий и антисептиков кожа рук быстро обезвоживается и лишается естественной защиты. Из-за этого она становится сухой, грубой, обветренной, появляются трещинки. При этом, по словам эксперта, щелочные поверхностно-активные вещества, входящие в состав многих видов мыла и гелей для мытья рук, смывают не только грязь, но и естественный защитный слой кожи, что лишь усиливает раздражение.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Для защищы кожи рук Тужилина посоветовала прежде всего не выходить на холод без перчаток, надевать их стоит, даже выходя из такси. Также она рекомендовала регулярно применять качественные кремы и бальзамы для рук и стараться использовать щадящие средства для очищения — со сбалансированным pH и большим количеством питающих компонентов и масел в составе.

Обратите внимание на уходовые средства, база которых состоит из активных защитных компонентов, например пчелиного воска, масла ши, живицы кедровой. Они прекрасно восстанавливают кожу и ускоряют заживление трещин, ран и других повреждений. Также в состав хороших кремов и бальзамов для рук могут входить касторовое, облепиховое масла, эфирные масла лаванды, герани, розы, кедра, а также глицерин

Серафима Тужилинабьюти-эксперт

Ранее врач-косметолог Анастасия Савина назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды. Специалистка призвала обратить внимание на открытые участки тела. По ее словам, при сильных морозах лучше не надевать серьги, которые препятствуют шапке полностью закрыть уши.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости