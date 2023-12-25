Россиянам назвали правила ухода за руками в холода

Чтобы защитить кожу рук от воздействия холода и ветра, надо обязательно носить перчатки и использовать щадящие средства для очищения, уверена бьюти-эксперт, основательница бренда косметики Baikal Cosmetic Серафима Тужилина. Основные правила ухода за руками в морозы она перечислила «Ленте.ру».

Тужилина отметила, что под действием неблагоприятных погодных условий и антисептиков кожа рук быстро обезвоживается и лишается естественной защиты. Из-за этого она становится сухой, грубой, обветренной, появляются трещинки. При этом, по словам эксперта, щелочные поверхностно-активные вещества, входящие в состав многих видов мыла и гелей для мытья рук, смывают не только грязь, но и естественный защитный слой кожи, что лишь усиливает раздражение.

Для защищы кожи рук Тужилина посоветовала прежде всего не выходить на холод без перчаток, надевать их стоит, даже выходя из такси. Также она рекомендовала регулярно применять качественные кремы и бальзамы для рук и стараться использовать щадящие средства для очищения — со сбалансированным pH и большим количеством питающих компонентов и масел в составе.

Обратите внимание на уходовые средства, база которых состоит из активных защитных компонентов, например пчелиного воска, масла ши, живицы кедровой. Они прекрасно восстанавливают кожу и ускоряют заживление трещин, ран и других повреждений. Также в состав хороших кремов и бальзамов для рук могут входить касторовое, облепиховое масла, эфирные масла лаванды, герани, розы, кедра, а также глицерин Серафима Тужилина бьюти-эксперт

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