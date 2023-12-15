Врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды

Врач-косметолог Анастасия Савина назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды. Соответствующий материал публикует издание «Газета.RU».

Доктор объяснила, что в холодное время года кожа особенно подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. По этой причине специалистка призвала обратить внимание на открытые участки тела. По ее словам, при сильных морозах лучше не надевать серьги, которые препятствуют шапке полностью закрыть уши.

«Также стоит обратить внимание на одежду — рекомендуется использовать высокие воротники и шарфы, которые могут прикрыть нижнюю часть лица, закрыть нос, особенно при экстремально низких температурах на улице», — подчекркнула Савина.

Кроме того, эксперт уточнила, что в одежде необходимо отдавать предпочтение плотным хлопковым материалам, чтобы избежать раздражения. При этом поверх натуральных тканей, добавила косметолог, можно надевать шерстяные и другие теплые предметы гардероба.

Помимо этого, Савина напомнила о важности правильного домашнего ухода за кожей. «Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жесткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны», — заключила она.

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