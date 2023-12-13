Известный российский стилист назвал главный тренд зимы

Российский стилист Алеко Надирян назвал пирсинг главным трендом зимы

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал главный тренд зимы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, актуальным в текущем сезоне стал пирсинг. «Он держит свои позиции уже не один сезон, и каждый раз встречаю его в новых коллекциях. И если сначала популярность набирали вещи с имитацией пирсинга, теперь им уже украшают тело», — рассказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что данную тенденцию подкрепляют манекенщицы, которые ходят с упомянутыми украшениями на теле по подиуму и снимаются для обложек журналов. «А Balenciaga на волне популярности нулевых и вовсе вернули пирсинг пупка, который лет 20 назад был у каждой второй модницы», — заявил он.

В заключение Надирян уточнил, что ему нравятся украшения на ушах. «С гладким пучком смотрится очень», — подытожил стилист.

Ранее в декабре стилист Алеко Надирян заметил сексуализацию женщин в рекламе на российских маркетплейсах. Эксперт отметил, что решил исследовать соответствующие платформы и нашел кадры, где девушки демонстрируют предметы и повседневную одежду в откровенных образах.