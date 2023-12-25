Россиянам станут доступны удобные перелеты в популярные пляжные страны

Россиянам станут доступны полеты в Грецию и Тунис с удобной стыковкой в Кувейте

Россиянам стали доступны перелеты в Грецию и Тунис с удобной стыковкой в Кувейте из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways анонсировала открытие рейсов в популярные пляжные страны летом. Более того, в летнем сезоне перевозчик обещает вернуть в расписание перелеты из России на Кипр и в Черногорию с удобной стыковкой в азиатском государстве.

В настоящее время отечественные путешественники летают через Кувейт в основном на Шри-Ланку. Специалисты туротрасли наблюдают высокий спрос по этому направлению на зимние каникулы.

По данным АТОР, предложений почти не осталось. Аналитики организации отмечают, что сейчас отдыхающие еще могут приобрести путевку с заселением после Нового года. Так, в частности, у россиян есть шанс приобрести десятидневный тур на Шри-Ланку с вылетом 2 января и проживанием в пятизвездочном отеле на завтраках за 450 тысяч рублей на двоих.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне начали активнее летать за рубеж. По данным Российского союза туриндустрии, продажи заграничных туров на новогодние праздники выросли на 15-30 процентов в сравнении с 2022 годом.