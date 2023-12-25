РСТ: продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30 процентов

Россияне начали активнее летать за рубеж, продажи заграничных туров на новогодние праздники выросли на 15-30 процентов в сравнении с 2022 годом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Специалисты зафиксировали рост продаж и по авиабилетам, и по бронированию отелей. «Есть еще и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия», — отметил вице-президент организации Дмитрий Горин.

По словам эксперта, в топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Он подчеркнул, что наблюдается и заметный рост числа поездок в соседние страны — Казахстан, Армению, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан.

Более того, Горин сообщил, что постепенно восстанавливается и туристический поток в государства, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.

Раннее в декабре стало известно, что российский турист с помощью Роспотребнадзора получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Пассажир купил билеты на самолет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, однако перелет отменили из-за распространения COVID-19.