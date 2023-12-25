Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

Россиянин получил 81,7 тысячи рублей за отмененный три года назад рейс на Бали

Российский турист с помощью Роспотребнадзора получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Так, стало известно, что пассажир купил билеты на самолет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, однако перелет отменили из-за распространения COVID-19.

Отмечается, что через некоторое время россиянин потребовал расторгнуть договор и вернуть средства – больше 80 тысяч рублей. Представители перевозчика в ответном письме заявили, что смогут вернуть деньги только по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно Постановлению Правительства РФ № 991.

Спустя три года мужчина вновь обратился в авиакомпанию с требованием вернуть деньги, однако получил отказ. Последнюю претензию в компании проигнорировали.

«Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей».

Ранее в декабре одна из лучших авиакомпаний мира по версии World Airline Awards, Qatar Airways, внесла в черный список популярного видеоблогера Джоша Кэхилла (Josh Cahill) за критику в социальных сетях. Об этом мужчина рассказал на своем YouTube-канале. В роликах Кэхилл делится мнением о перевозчиках, услугами которых он пользуется. Однажды блогер высказался и о рейсе катарской авиакомпании Коломбо — Доха — Лондон.

