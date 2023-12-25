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11:22, 25 декабря 2023Путешествия

Россияне раскупили почти все авиабилеты в популярную пляжную страну Азии

АТОР: россияне раскупили новогодние туры на Шри-Ланку на рейсах Jazeera Airways
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Фото: Ruwan Walpola / Globallookpress.com

Российские туристы раскупили почти все новогодние туры на Шри-Ланку на рейсах Jazeera Airways. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные авиакомпании.

По данным перевозчика, выполняющего рейсы в Коломбо через Кувейт, на новогодние даты распроданы практически все авиабилеты. Как считает региональный представитель Jazeera Airways в России Яна Вазири, большую роль в загрузке сыграли туроператоры, которые реализовали примерно 70 процентов от общего объема авиабилетов.

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Источник также уточняет, что многие туроператоры заявили о полном закрытии продаж новогодних туров с перелетами этой авиакомпанией в популярную пляжную страну Азии.

В Fun&Sun отметили, что улететь на Шри-Ланку рейсами Jazeera Airways получится, начиная со 2 января. Стоимость десятидневного тура с вылетом в указанную дату — от 448,3 тысячи рублей на двоих. Туры с захватом новогодней ночи включают только чартерные рейсы. Они обойдутся от 183,5 тысячи рублей на двоих за девять ночей в четырехзвездочном отеле, добавили в Fun&Sun.

Ранее россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке. В посольстве популярной у россиян пляжной страны пояснили, что туристы должны заранее подавать заявку на электронное разрешение на въезд (ETA).

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      Марина Черняк
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