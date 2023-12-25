Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:40, 25 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «люди отвратительные»

Фото: Flo P / Unsplash

Российская туристка побывала в Египте и пожаловалась на неприятное поведение местных жителей и бедность. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Здесь нет красивой природы, люди в городе отвратительные (каждый пытается выманить деньги и цепляется), за пределами города жуткая нищета (вы ощутите это, когда поедете на экскурсию и увидите высокие заборы, которые поставлены, чтобы местные бедуины не нападали на туристов)», — такими фразами описала отдых россиянка.

Материалы по теме:
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022
Куда поехать на Новый год? Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
Куда поехать на Новый год?Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
31 октября 2023

Автор отзыва также рассказала, что видела, как туристы давали маленьким детям еду, а они ей не делились и отбирали друг у друга.

Несмотря на минусы, в целом поездка россиянке понравилась. Она порадовалась, что во время отдыха каталась на джипе, квадроцикле, катере, ныряла с аквалангом и побывала на экскурсии. При этом цена на все эти развлечения была, по словам туристки, очень приятная.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована этим городом. Она пожаловалась, что возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые «хотят обмануть буквально на каждом шагу».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о промышленном шпионаже против России

      Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ

      Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «люди отвратительные»

      Израильские военные нашли тела пяти заложников в Газе

      Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

      Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

      Полянский заявил о восприятии Израилем резолюции ООН как разрешение на атаки

      В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

      В России отчитались о перевыполнении плана приватизации в 16 раз

      В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости