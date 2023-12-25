Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «люди отвратительные»

Российская туристка побывала в Египте и пожаловалась на неприятное поведение местных жителей и бедность. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Здесь нет красивой природы, люди в городе отвратительные (каждый пытается выманить деньги и цепляется), за пределами города жуткая нищета (вы ощутите это, когда поедете на экскурсию и увидите высокие заборы, которые поставлены, чтобы местные бедуины не нападали на туристов)», — такими фразами описала отдых россиянка.

Автор отзыва также рассказала, что видела, как туристы давали маленьким детям еду, а они ей не делились и отбирали друг у друга.

Несмотря на минусы, в целом поездка россиянке понравилась. Она порадовалась, что во время отдыха каталась на джипе, квадроцикле, катере, ныряла с аквалангом и побывала на экскурсии. При этом цена на все эти развлечения была, по словам туристки, очень приятная.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована этим городом. Она пожаловалась, что возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые «хотят обмануть буквально на каждом шагу».