Россиянка устроила скандал в кафе на Бали и получила поддержку в сети

Россиянка устроила скандал в кафе на Бали из-за поведения персонала

Россиянка устроила скандал в кафе на Бали из-за недовольства поведением персонала и получила поддержку в сети. Подробности истории сообщило издание Social Expat.

Уточняется, что 20 декабря россиянка пришла в кафе и сделала несколько заказов. Через некоторое время сотрудники заведения попросили ее перейти на веранду, поскольку они получили бронирование на этот стол и должны были заранее его подготовить. Гостья не захотела этого делать, упрекнула персонал в невежливости и потребовала позвать менеджера кафе.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), видно, как официант взял напиток россиянки и попытался перенести его на веранду. После этого женщина кинула на пол тарелку, а сотрудник заведения в ответ толкнул ее.

Подписчики в соцсетях поддержали героиню ролика и выразили сожаление по поводу непрофессионального поведения персонала. «Если у вас есть бронь, почему вы не сообщили гостье об этом до того, как она села за стол? Я бы тоже рассердился, если бы оказался на месте этой российской туристки», «Рестораны должны заранее предоставлять информацию о бронировании мест», «Российская туристка уже получила свой напиток, и его внезапно отобрал сотрудник. Кафе должно спокойно решать проблемные ситуации с клиентами. Гостеприимство имеет решающее значение», — написали они.

Ранее другая российская туристка побывала на Бали и рассказала, что путешественникам не следует ехать на этот остров за «картинками из фильмов», поскольку их там давно нет. Автор публикации отметила, что на улицах популярного курорта не грязно, но само их состояние удручающее.