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23:33, 25 декабря 2023Россия

Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в районах Кременной, Площанки и Верхнекаменки в Луганской народной республике (ЛНР), Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР), Очеретоватого в Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки в Херсонской области, также Великого Выселка в Харьковской области.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения». Шойгу также сообщил, что российские войска отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка.

Марьинка расположена в десяти километрах к юго-западу от Донецка. Бои за город шли с самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года. В 2014-2015 годах за населенный пункт также проходили сражения, однако Украина сумела сохранить над ним контроль. До начала конфликта там проживало около 10 тысяч человек.

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