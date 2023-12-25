Российские палубные истребители провели учения близ границы стран НАТО
В Мурманской области, граничащей с входящими в блок НАТО Финляндией и Норвегией, прошли учения российских палубных истребителей МиГ-29К. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в оборонном ведомстве, палубные истребители отработали обнаружение и перехват нарушителя границы.
«Экипажи идентифицировали воздушный объект и выполнили сопровождение на безопасном расстоянии. (...) После разворота самолета условного противника от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сообщили представители Северного флота.
МиГ-29К отличается от базовой версии усиленными стойками шасси и планером. Также самолет оснащен аппаратурой для дозаправки в воздухе и новой радиолокационной станцией «Жук-МЭ».