69-я параллель
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16:22, 25 декабря 202369-я параллель

Российские палубные истребители провели учения близ границы стран НАТО

В Заполярье прошли учения с участием двух палубных истребителей МиГ-29К

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманской области, граничащей с входящими в блок НАТО Финляндией и Норвегией, прошли учения российских палубных истребителей МиГ-29К. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в оборонном ведомстве, палубные истребители отработали обнаружение и перехват нарушителя границы.

«Экипажи идентифицировали воздушный объект и выполнили сопровождение на безопасном расстоянии. (...) После разворота самолета условного противника от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сообщили представители Северного флота.

МиГ-29К отличается от базовой версии усиленными стойками шасси и планером. Также самолет оснащен аппаратурой для дозаправки в воздухе и новой радиолокационной станцией «Жук-МЭ».

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      Марк Леонов
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