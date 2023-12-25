Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:41, 25 декабря 2023Среда обитания

В нескольких зданиях в центре Москвы временно отключился свет из-за сбоя

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В нескольких зданиях в центре Москвы отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях напряжением 10 кВ. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства города.

По данным столичных властей, специалисты произвели переключения для подачи напряжения по резервной схеме и в настоящее время ведут работы по подключению всех зданий в ЦАО, где был отключен свет, к постоянной схеме электропитания. «Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме», — отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах построить в столице сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки. Также он анонсировал строительство на Москве-реке двух бассейнов с подогревом. Один бассейн планируется построить на набережной Воробьевых гор, второй — в районе Нескучного сада или Парка Горького.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Лукашенко назвал Борреля дураком

      Москвичка объявила любовнику о расставании и лишилась пальца

      Лукашенко рассказал о состоянии российского ядерного оружия в Белоруссии

      Россиянин получил восемь лет колонии за провоз наркотиков контрабандой в бетоне

      Разделение бизнеса «Яндекса» отложили

      Белла Хадид порадовала фанатов новыми фото в нижнем белье

      Путин через звание повысил до майора участвовавшего во взятии Марьинки военного

      15-летний подросток спас пожилую женщину от угонщика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости