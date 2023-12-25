В нескольких зданиях в центре Москвы временно отключился свет из-за сбоя

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

В нескольких зданиях в центре Москвы отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях напряжением 10 кВ. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства города.

По данным столичных властей, специалисты произвели переключения для подачи напряжения по резервной схеме и в настоящее время ведут работы по подключению всех зданий в ЦАО, где был отключен свет, к постоянной схеме электропитания. «Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме», — отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах построить в столице сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки. Также он анонсировал строительство на Москве-реке двух бассейнов с подогревом. Один бассейн планируется построить на набережной Воробьевых гор, второй — в районе Нескучного сада или Парка Горького.

