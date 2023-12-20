Москву пообещали усеять пляжами и бассейнами

Мэр Москвы Собянин пообещал жителям столицы бассейны и пляжи

В Москве планируют построить сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина в ходе отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Он сообщил, что московское правительство более десяти лет назад создало уникальную индустрию зимнего отдыха — катки с искусственным льдом, горки и лыжные трассы. В настоящее время пришла пора создать индустрию летнего отдыха. Ее основой станут общедоступные бассейны и пляжи в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки.

Ранее Собянин анонсировал строительство в Москве двух бассейнов с подогревом прямо на Москве-реке. Один бассейн планируется построить на набережной Воробьевых гор, второй — в районе Нескучного сада или Парка Горького.

Также мэр пообещал открыть в Москве бассейны в каждом районе. По его словам, таким образом столица сможет стать городом-курортом и «переплюнуть» Сочи.