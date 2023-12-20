Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:30, 20 декабря 2023Среда обитания

Москву пообещали усеять пляжами и бассейнами

Мэр Москвы Собянин пообещал жителям столицы бассейны и пляжи

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве планируют построить сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина в ходе отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Он сообщил, что московское правительство более десяти лет назад создало уникальную индустрию зимнего отдыха — катки с искусственным льдом, горки и лыжные трассы. В настоящее время пришла пора создать индустрию летнего отдыха. Ее основой станут общедоступные бассейны и пляжи в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки.

Ранее Собянин анонсировал строительство в Москве двух бассейнов с подогревом прямо на Москве-реке. Один бассейн планируется построить на набережной Воробьевых гор, второй — в районе Нескучного сада или Парка Горького.

Также мэр пообещал открыть в Москве бассейны в каждом районе. По его словам, таким образом столица сможет стать городом-курортом и «переплюнуть» Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

      Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

      Полиция Эстонии отобрала у туриста наклейки с надписью «я русский»

      Большинство украинцев высказались против отставки Залужного

      Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

      Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

      Названы худшие игры 2023 года

      В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

      Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

      Крупнейший производитель шин продал завод в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости