Москвичам пообещали теплые бассейны в каждом районе

Мэр Москвы Собянин: в каждом районе столицы построят бассейны с подогревом

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать столицу городом-курортом, открыв бассейны в каждом районе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мэра, в ближайшее время в парках города откроют пять бассейнов с подогревом. В следующем гору департамент жилищно-коммунального хозяйства запустит еще около десяти бассейнов, затем их количество будет нарастать. Таким образом Москва «переплюнет» Сочи, сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в 2023 году на Северном речном вокзале вдвое увеличили объем бассейнов с подогревом, а возле Южного речного вокзала открыли пляж с шестью бассейнами.

Ранее Собянин анонсировал запуск третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). По словам мэра, новую ветку откроют в ближайшие три недели. Стоимость билета будет начинаться от 50 рублей, на диаметре будут действовать три тарифные зоны — центральная, пригород и дальняя.