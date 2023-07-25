Собянин назвал сроки запуска МЦД-3
Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустят в ближайшие три недели. Сроки запуска в своем Telegram-канале назвал мэр столицы Сергей Собянин.
На диаметре будут действовать три тарифные зоны: центральная, пригород и дальняя. Стоимость билета начинается от 50 рублей. «Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты. Для некоторых пассажиров зоны «Пригород», к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30-180 рублей за одну поездку и плюс 50 рублей за поездку на метро, а после запуска МЦД-3 будут платить только 65 рублей», — уточнил мэр.
К тому же учащиеся смогут купить льготные проездные на 30 и 90 дней. К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция заморозки.
Ранее Собянин рассказал, что четвертый маршрут МЦД запустят осенью 2023 года. Он пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.