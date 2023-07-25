Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

Мэр Москвы Собянин: МЦД-3 запустим в ближайшие три недели

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустят в ближайшие три недели. Сроки запуска в своем Telegram-канале назвал мэр столицы Сергей Собянин.

На диаметре будут действовать три тарифные зоны: центральная, пригород и дальняя. Стоимость билета начинается от 50 рублей. «Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты. Для некоторых пассажиров зоны «Пригород», к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30-180 рублей за одну поездку и плюс 50 рублей за поездку на метро, а после запуска МЦД-3 будут платить только 65 рублей», — уточнил мэр.

К тому же учащиеся смогут купить льготные проездные на 30 и 90 дней. К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция заморозки.

Ранее Собянин рассказал, что четвертый маршрут МЦД запустят осенью 2023 года. Он пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.