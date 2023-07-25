Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:25, 25 июля 2023Среда обитания

Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

Мэр Москвы Собянин: МЦД-3 запустим в ближайшие три недели

Фото: Агентство «Москва»

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустят в ближайшие три недели. Сроки запуска в своем Telegram-канале назвал мэр столицы Сергей Собянин.

На диаметре будут действовать три тарифные зоны: центральная, пригород и дальняя. Стоимость билета начинается от 50 рублей. «Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты. Для некоторых пассажиров зоны «Пригород», к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30-180 рублей за одну поездку и плюс 50 рублей за поездку на метро, а после запуска МЦД-3 будут платить только 65 рублей», — уточнил мэр.

К тому же учащиеся смогут купить льготные проездные на 30 и 90 дней. К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция заморозки.

Ранее Собянин рассказал, что четвертый маршрут МЦД запустят осенью 2023 года. Он пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости