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11:43, 11 августа 2023Среда обитания

Москвичам подогреют Москву-реку для купания

Мэр Москвы Собянин: в районе Воробьевых гор построят два бассейна с подогревом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В Москве построят два новых бассейна с подогревом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Фрагмент выступления мэра опубликован в его Telegram-канале.

Бассейновую зону было решено построить прямо на Москве-реке. Один бассейн с пляжем будет расположен на набережной Воробьевых гор, второй — в районе Нескучного сада или Парка Горького. Собянин сообщил, что к стройке приступят осенью. Он заявил, что у Воробьевых гор «исторически была купальная зона», куда приходило огромное количество людей.

Также мэр столицы пообещал построить на Воробьевых горах «первоклассную набережную, променад от эскалаторной галереи до смотровой площадки». Помимо этого, еще появятся пешеходные и велодорожки.

В настоящее время в Москве открытые бассейны есть в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ» и вблизи Северного речного вокзала.

Ранее мэр Москвы пообещал сделать столицу городом-курортом. В ближайшее время в парках города откроют пять бассейнов с подогревом, и их количество будет расти, заявил мэр. Планируется, что бассейны будут построены в каждом районе столицы.

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    Мария Черкасова
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