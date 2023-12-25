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18:36, 25 декабря 2023Моя страна

Свыше 100 детей-сирот в Калининградской области получат квартиры

Власти Калининградской области купят квартиры 129 детям-сиротам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Калининградской области свыше 100 детей-сирот получат квартиры. Об этом пишет KP.RU.

Так, стало известно, что власти российского региона купят новое жилье 129 детям. Для этих целей местное министерство строительства получило из федерального бюджета субсидии в размере 99 миллионов рублей.

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В областном бюджете тем временем предусмотрели для этого 313 миллионов рублей. В пресс-службе областного правительства сообщили, что сироты получат квартиры в Калининграде, Светлом, Гурьевске и Гвардейске.

Площадь каждой квартиры — не менее 25 квадратных метров. Отмечается, что они уже готово к заселению.

Ранее в декабре на площади Ленина в Рязани открылся новый арт-объект «Хлебная площадь». Композиция представлена в виде бронзовых скульптур трех торговцев, каждый из них несет свой товар — хлеб, рыбу и овощи. Около мужчин мешки с колосьями пшеницы, воробьи и настоящий Екатерининский рубль.

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      Фариза Бацазова
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