Арт-объект «Хлебная площадь» открылся в Рязани

На площади Ленина в Рязани открылся новый арт-объект «Хлебная площадь». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Композиция представлена в виде бронзовых скульптур трех торговцев, каждый из них несет свой товар — хлеб, рыбу и овощи. Около мужчин мешки с колосьями пшеницы, воробьи и настоящий Екатерининский рубль.

Авторами проекта выступили Полина и Василий Горбуновы. Воплотить в жизнь задумку помогли местные кузнецы — Михаил Раткин и Александр Чуркин.

«Место установки выбрано не случайно, до революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной — здесь проводили ярмарки, на которые съезжались лавочники и ремесленники со всей округи», — рассказали в городской администрации.

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