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16:13, 20 декабря 2023Моя страна

В Рязани открылся новый арт-объект

Арт-объект «Хлебная площадь» открылся в Рязани

Кадр: страница «Телекомпания Город | Телеканал Город» во «Вконтакте»

На площади Ленина в Рязани открылся новый арт-объект «Хлебная площадь». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Композиция представлена в виде бронзовых скульптур трех торговцев, каждый из них несет свой товар — хлеб, рыбу и овощи. Около мужчин мешки с колосьями пшеницы, воробьи и настоящий Екатерининский рубль.

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Авторами проекта выступили Полина и Василий Горбуновы. Воплотить в жизнь задумку помогли местные кузнецы — Михаил Раткин и Александр Чуркин.

«Место установки выбрано не случайно, до революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной — здесь проводили ярмарки, на которые съезжались лавочники и ремесленники со всей округи», — рассказали в городской администрации.

Ранее в декабре во Владикавказе открылась первая автономная станция реабилитации для беременных женщин, пожилых людей и маломобильных граждан «Лесотерапия для каждого». Сотрудники станции предоставляют все необходимое для безопасной и комфортной прогулки в городском парке.

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      Фариза Бацазова
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