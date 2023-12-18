Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:20, 18 декабря 2023Моя страна

В Северной Осетии открыли первую станцию лесотерапии для беременных женщин

Во Владикавказе открыли первую станцию лесотерапии для маломобильных граждан

Фото: Unsplash

Во Владикавказе открылась первая автономная станция реабилитации для беременных женщин, пожилых людей и маломобильных граждан «Лесотерапия для каждого». Об этом сообщается на сайте администрации столицы Северной Осетии.

Сотрудники станции предоставляют все необходимое для безопасной и комфортной прогулки в городском парке. «Каждый посетитель может взять в бесплатный прокат средство реабилитации, а также получить ортопедическую подушку, плед, зонтик или воду, чтобы маломобильные посетители могли также полноценно насладиться прогулкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работу станции организовала местная жительница Лина Тотрова. Она собирается открыть их и в других прогулочных зонах города.

Ранее в декабре сообщалось, что правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций

      Путин призвал создавать российские видеоигры с учетом традиций

      Обвиняемого в аферах экс-президента компании «Балтика» оставили в СИЗО

      В ЕК отреагировали на слухи о лишении Венгрии права голоса в ЕС

      54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе

      Рогов предрек завершение украинского плана Б банкротством

      ВСУ обстреляли Брянскую область

      Путин назвал особенности атомного ледокола «Лидер»

      Латвию сравнили со сдувающимся шариком

      Российский футболист пожаловался на рост цен при прежней зарплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости