В Северной Осетии открыли первую станцию лесотерапии для беременных женщин

Во Владикавказе открыли первую станцию лесотерапии для маломобильных граждан

Во Владикавказе открылась первая автономная станция реабилитации для беременных женщин, пожилых людей и маломобильных граждан «Лесотерапия для каждого». Об этом сообщается на сайте администрации столицы Северной Осетии.

Сотрудники станции предоставляют все необходимое для безопасной и комфортной прогулки в городском парке. «Каждый посетитель может взять в бесплатный прокат средство реабилитации, а также получить ортопедическую подушку, плед, зонтик или воду, чтобы маломобильные посетители могли также полноценно насладиться прогулкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работу станции организовала местная жительница Лина Тотрова. Она собирается открыть их и в других прогулочных зонах города.

Ранее в декабре сообщалось, что правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.