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16:55, 1 декабря 2023Моя страна

Северной Осетии выделят 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий

На развитие сельских территорий Северной Осетии выделят 2 миллиарда рублей

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин, сообщает РБК.

Отмечается, что 1,4 миллиарда рублей республика получит уже в 2023 году и еще 587,8 миллиона рублей — в 2024-м. По данным источника, финансирование направят всем регионам Северного Кавказа.

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В частности, Чечне на данные цели направят свыше 2 миллиардов рублей, Карачаево-Черкесии — около 1,4 миллиарда рублей, Кабардино-Балкарии — 719,1 миллиона рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что к концу 2023 года власти Владикавказа планируют переселить из аварийного жилья более сотни семей. Об этом рассказал замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии Умар Губаев.

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      Фариза Бацазова
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