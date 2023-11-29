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15:37, 29 ноября 2023Моя страна

В Северной Осетии более сотни семей переселят из аварийного жилья

ТАСС: к концу 2023 года во Владикавказе из аварийного жилья переселят 145 семей

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

К концу 2023 года власти Владикавказа планируют переселить из аварийного жилья более сотни семей. Об этом ТАСС рассказал замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии Умар Губаев.

«До конца года будут переселены 145 семей из аварийного жилищного фонда, — сообщил собеседник агентства. — Из них 137 семей из бывшего общежития завода "Гран" и 8 — из домов по улице Грибоедова и Станиславского».

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Здание семейного общежития было построено в 1973 году. Сейчас многоквартирный дом находится в ветхом состоянии. По данным издания, с начала 1990-х годов там ни разу не проводились ремонтные работы.

Отмечается, что переселение будет осуществляться в рамках муниципальной адресной программы «Переселение из аварийных многоквартирных жилых домов Владикавказа».

Ранее в ноябре стало известно, что издательство «ИР» в Северной Осетии выпустило первую в регионе детскую энциклопедию «Мой Иристон». Книга была издана при поддержке главы республике Сергея Меняйло.

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