Первую детскую энциклопедию издали в Северной Осетии

Первую детскую энциклопедию «Мой Иристон» выпустили в Северной Осетии

Издательство «ИР» в Северной Осетии выпустило первую в республике детскую энциклопедию «Мой Иристон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по делам печати и массовых коммуникаций региона.

Так, стало известно, что книга была издана при поддержке главы республики Сергея Меняйло. «Энциклопедия знакомит с историческими событиями родной Осетии, рассказывает о знаменитых земляках и достижениях Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть первого тиража энциклопедии будет передана в дар республиканским библиотекам. Каждый желающий сможет приобрести ее можно будет в государственной торговой сети «Ног бон».

Ранее в ноябре власти Рязани решили восстановить туристический объект «Дом Постниковых» к концу 2024 года. Сооружение, признанное объектом культурного наследия местного значения, пострадало при пожаре. Отмечается, что в нем уже начались ремонтные работы.