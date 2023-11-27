В Рязани решили восстановить дом купца Постникова

Признанный объектом культурного наследия «дом Постниковых» восстановят в Рязани

Власти Рязани решили восстановить туристический объект «Дом Постниковых» к концу 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дом принадлежал купцу, меценату, коллекционеру и потомственному почетному гражданину Василию Александровичу Постникову. Сооружение, признанное объектом культурного наследия местного значения, пострадало при пожаре. Отмечается, что в нем уже начались ремонтные работы.

В частности, ведется разборка аварийный конструкций здания и расчистка территории. Представляющие культурную ценность элементы фасадов и конструкций будут демонтированы и отреставрированы на производственной базе подрядной организации для дальнейшего повторного применения при воссоздании дома.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Казани собрались реконструировать Центральный стадион города, где в 2024 году пройдут соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС. Масштабные работы начнутся уже в декабре 2023 года.