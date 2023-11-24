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15:27, 24 ноября 2023Моя страна

Власти Казани отремонтируют Центральный стадион города к Играм БРИКС

В Казани реконструируют Центральный стадион города к Играм БРИКС

Фото: Usplash

Власти Казани собрались реконструировать Центральный стадион города, где в 2024 году пройдут соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Татарстана.

Масштабные работы начнутся уже в декабре 2023 года. В частности, на стадионе проведут ремонт фасада, инженерных сетей и крыши. Более того, будут заменены пластиковые кресла, беговые дорожки и обновлены входные группы. Реконструкция частично затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки.

Отмечается, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 60 стран. В общей сложности будет разыграно свыше 350 комплектов медалей.

Ранее в ноябре в Казани решили отреставрировать оранжерею, которая находится в старейшем зоопарке России. Уточняется, что размеры оранжереи зооботанического сада будут увеличены.

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      Фариза Бацазова
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