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19:08, 17 ноября 2023Моя страна

В Татарстане отреставрируют оранжерею старейшего зоопарка

В Казани отреставрируют оранжерею зооботанического сада

Фото: Unsplash

В Казани решили отреставрировать оранжерею, которая находится в старейшем зоопарке России. Об этом сообщает «КП-Казань».

Отмечается, что размеры оранжереи зооботанического сада будут увеличены. Это решение связано с естественным приростом находящихся в нем растений.

Эскизы обновленного здания были представлены на рабочем совещании комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Казани у Центра семьи «Казан» начали устанавливать главную городскую новогоднюю елку. По словам жителей города, в настоящее время готов нижний уровень каркаса.

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      Алиса Удовик
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