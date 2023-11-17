В Татарстане отреставрируют оранжерею старейшего зоопарка

В Казани отреставрируют оранжерею зооботанического сада

В Казани решили отреставрировать оранжерею, которая находится в старейшем зоопарке России. Об этом сообщает «КП-Казань».

Отмечается, что размеры оранжереи зооботанического сада будут увеличены. Это решение связано с естественным приростом находящихся в нем растений.

Эскизы обновленного здания были представлены на рабочем совещании комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Казани у Центра семьи «Казан» начали устанавливать главную городскую новогоднюю елку. По словам жителей города, в настоящее время готов нижний уровень каркаса.

