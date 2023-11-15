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19:25, 15 ноября 2023Моя страна

В Казани начали устанавливать новогоднюю елку

В Казани у Центра семьи «Казан» начали устанавливать новогоднюю елку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главную городскую новогоднюю елку начали устанавливать в Казани у Центра семьи «Казан». Об этом сообщает «КП-Казань».

По словам жителей города, в настоящее время готов нижний уровень каркаса. Позже появится «шатер» со светодиодными гирляндами, а елку украсят тысячей шаров. Высота главного символа Нового года составит 35 метров.

Кроме того, рядом с елкой установят искусственное освещение и антивандальные посты для безопасности в темное время суток. Работы завершатся до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — Счастье чистой воды» начали возводить ледовые скульптуры. Так, в частности, на центральной городской площади установили 700-килограммовое сердце.

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      Алиса Удовик
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