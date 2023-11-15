В Казани начали устанавливать новогоднюю елку

В Казани у Центра семьи «Казан» начали устанавливать новогоднюю елку

Главную городскую новогоднюю елку начали устанавливать в Казани у Центра семьи «Казан». Об этом сообщает «КП-Казань».

По словам жителей города, в настоящее время готов нижний уровень каркаса. Позже появится «шатер» со светодиодными гирляндами, а елку украсят тысячей шаров. Высота главного символа Нового года составит 35 метров.

Кроме того, рядом с елкой установят искусственное освещение и антивандальные посты для безопасности в темное время суток. Работы завершатся до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — Счастье чистой воды» начали возводить ледовые скульптуры. Так, в частности, на центральной городской площади установили 700-килограммовое сердце.