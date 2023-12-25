Толпы застрявших в аэропорту на горнолыжном курорте россиян попали на видео

Mash: толпы возвращающихся с Шерегеша россиян застряли в аэропорту Новокузнецка

Толпы застрявших в аэропорту Новокузнецка российских туристов попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, россияне возвращались с популярного горнолыжного курорта Шерегеш. В воскресенье, 24 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий в новокузнецкой авиагавани отменили все рейсы.

На кадрах видно, как залы ожидания переполнены людьми. При этом отмечается, что большая часть задержанных рейсов уже вылетела в пункты назначения.

Ранее в декабре сообщалось, что россиянин получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали с помощью Роспотребнадзора. Мужчина приобрел билеты на самолет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года. Однако перелет отменили из-за коронавируса.