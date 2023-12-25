Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 25 декабря 2023Бывший СССР

Украинский депутат получил срок за «пророссийские» разговоры с родственниками

Офис генпрокурора Украины: депутат осужден на пять лет за пророссийские взгляды

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Депутат Черкасского городского совета на Украине получил срок за «пророссийские» взгляды и разговоры с родственниками. Об этом сообщил Офис генпрокурора республики в Telegram-канале.

Его осудили на пять лет, признав виновным по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Уточняется, что депутат был членом запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сейчас он является помощником нардепа.

«Прокуроры в суде доказали, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды», — говорится в публикации.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу одного из главных управлений Минобороны республики за попытку кражи 1,5 миллиарда гривен при закупке артиллерийских снарядов для армии. Как сообщалось, во время обыска у него нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости