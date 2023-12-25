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09:59, 25 декабря 2023Из жизни

Сотрудники логистической компании нашли ногу в кроссовке среди картона

В Таиланде рабочие нашли ногу в кроссовке в прибывшем из США контейнере

Фото: Ariungoo Batzorig / Unsplash

В Таиланде сотрудники логистической компании обнаружили обутую в кроссовок человеческую ногу среди прибывших из США брикетов картона. Об этом сообщает The Thaiger.

Скелетированную конечность нашли сотрудники фирмы в провинции Чонбури 19 декабря. Она находилась в контейнере, в котором в страну прибыли отходы для переработки. Нога в кроссовке была спрессована вместе с картоном.

Полицейские вместе с рабочими разобрали остальную часть груза и нашли другом брикете картона тазовую кость. Пока неизвестно, принадлежали ли кости одному человеку. В данный момент с ними работают эксперты. Тайские правоохранители уже связались с американскими коллегами, чтобы начать совместное расследование возможного преступления.

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Издание уточняет, что в октябре похожую находку сделали рабочие порта в Бангкоке. Останки были найдены в контейнере, прибывшем с Филиппин. Полиции удалось установить, что это были мужчина и женщина, однако их личности остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в туалете склада в Бангкоке нашли человеческий палец. Он лежал в мусорной корзине.

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      Никита Савин
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