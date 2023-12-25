В России частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники

Путин подписал закон, разрешающий частной охране объектов ТЭК уничтожать БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон разработали в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности таких объектов от незаконного вмешательства с помощью дронов.

Новый закон предоставил частной охране объектов ТЭК право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотников.

Соавтор законопроекта, первый зампред Совфеда Андрей Турчак пояснил, что с началом спецоперации на Украине объекты ТЭК неоднократно подвергались атакам, зачастую — именно с помощью БПЛА.

По мнению Турчака, новый закон исправит эту ситуацию. Он вступает в силу через десять дней после официального опубликования, подчеркнул первый зампред Совфеда.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии.