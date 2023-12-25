Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии

Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

Так, по новым нормам, Росгвардия на основании сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих частей, содействующих Российской армии.

В документе содержится пояснение, что добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев.

Кроме того, численность добровольческих частей, порядок их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи будет определять Росгвардия. Для вступления в подобные формирования желающим гражданам предложат заключить контракт.

25 декабря Путин также подписал закон о наказании за дискредитацию бойцов Росгвардии.