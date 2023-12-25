В российском городе 15 человек получили ожоги лица после посещения кафе

В Заринске Алтайского края 15 человек получили ожоги лица после посещения кафе

В городе Заринск Алтайского края 15 человек получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону на своем сайте.

По информации правоохранителей, четверо пострадавших — дети. Все получившие ожоги россияне были в кафе, где в банкетном зале работала кварцевая лампа.

«В настоящее время следователями СК допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, изымается необходимая документация, регламентирующая деятельность столовой, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее в школе Новосибирска первоклассники получили ожоги глаз во время кварцевания кабинета. У пятерых детей медики диагностировали конъюнктивит и раздражение глаз.