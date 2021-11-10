В российском городе школьники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

В школе №175 Новосибирска первоклассники получили ожоги глаз во время кварцевания кабинета. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на регионального детского омбудсмен Надежду Болтенко.

Родители сообщили, что у пятерых детей медики диагностировали конъюнктивит и раздражение глаз. Пока неизвестно, кто включил кварцевую лампу в классе. Предполагается, что это могла быть учитель или уборщица. При этом родители попросили руководство школы не наказывать педагога.

Болтенко обратилась в Следственный комитет России и прокуратуру. В настоящее время руководство школы проводит внутреннее расследование.

Ранее в Нижнем Новгороде 17 кадетов также получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, работавшей в школе. В тот момент родители рассказали местным СМИ, что ожоги появились из-за того, что кто-то забыл выключить кварцевую лампу.