Московские первоклассники получили ожог глаз от дезинфицирующей лампы в классе

Ученики первого класса школы №1415 в районе Останкино на северо-востоке Москвы пострадали из-за применения в помещении дезинфицирующей лампы, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 25 детей получили термический ожог роговицы глаз после того, как в течение дня находились в кабинете с работающей лампой для кварцевания. Позднее вечером в понедельник, 2 марта, их семьи обратились в офтальмологическое отделение городской больницы. Первоклассникам была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Московские следовали начали проверку по факту сообщений о пострадавших детях. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В конце февраля аналогичный случай произошел в Абакане, Хакасия. Там ожоги глаз от кварцевой лампы получили десять второклассников. В региональном Следственном комитете начали проверку.

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